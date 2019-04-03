الجريدة الرسمية تنشر قرارا إلزام الشاحنات الحصول على تصريح مسبق أثناء خروجها لدولة أخرى

نشرت الجريدة الرسمية أخر قرارات وزير النقل السابق الدكتور هشام عرفات بتنظيم أعمال النقل البرى للشاحنات والبرادات فى حالة خروجها إلى دولة أخرى وتكاليف الدراسة الفنية لاستخدامها شبكة الطرق المصرية.

ونص القرار على الحظر عليها الخروج إلى دولة أخرى دون الحصول على تصريح مسبق من هيئة الطرق والكبارى وأدباء مقابل تكاليف الدراسة الفنية لاستخدامها شبكة الطرق المصرية وتبلغ قيمة التصريح للرحلة الواحدة 100 جنيه والتصريح السنوى 500 جنيه شاملا ضريبة القيمة المضافة.