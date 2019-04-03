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التموين: انتظام صرف السلع المدعمة عن شهر أبريل الجارى

الأربعاء، 03 أبريل 2019 12:09 ص
التموين: انتظام صرف السلع المدعمة عن شهر أبريل الجارى سلع غذائية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر أبريل  الجارى، بجانب طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن فى المنافذ التابعة للشركة بأسعار أقل من  مثيلاتها فى الأسواق الاخرى .
 
وأضاف الدكتور محمد عاطف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه باستمرار طرح السلع بكميات كبيرة للمواطنين، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم بتوفير كافة المنتجات والسلع للشركات التابعة كما ستشارك الشركة فى معارض أهلا رمضان بكافة السلع . 
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  قد أكد انه سيتم إعداد دراسة لمعرفة احتياجات المواطنين من السلع المدعمة على بطاقات التموين على أن يتم توفير السلع المخصص صرفها على البطاقات بكميات وبأصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين على أن يجد المواطن السلع التى يريدها كما سيتم تنظيم معرض سوبر ماركت أهلا رمضان" اعتبارًا من يوم 20 أبريل بدون جمهور ثم إتاحة المعرض اليوم التالى 21 أبريل، حتى ليله شهر رمضان ،وذلك فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بالتعاون مع الاتحاد العام للعزف التجارية وكافة المنتجين لتوفير السلع.

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التموين

محمد عاطف

المقررات التموينية

السلع المدعمة

شهر أبريل




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