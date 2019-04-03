"التعليم" تقرر إعادة قيد طلاب التعليم الفنى المفصولين بسبب الغياب

أصدر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، خطابًا موجها لكافة المديريات التعليمية، يتضمن موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعادة قيد طلاب التعليم الفنى (صناعى – زراعى - تجارى – فندقى) نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، بسبب عدم تحقيقهم لنسبة الحضور المقررة قانونا (85% من أيام الدراسة أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية).

يأتى ذلك فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2019 "عامًا للتعليم"، وحرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مستقبل طلاب التعليم الفنى المفصولين والمحرومين من دخول الامتحان، والعمل على اكساب الطلاب المهارات التى يتطلبها سوق العمل، والاستفادة من التدريب العملى المقرر.

وقال الدكتور محمد مجاهد، فى نص خطابه، إنه سيتم إجراء تدريب عملى لهؤلاء الطلاب لمدة ثلاث أسابيع (بإجمالى 120 ساعة) ويكون تحقيقهم نسبة حضور 90%على الأقل من هذا التدريب شرط لأداء امتحان الدور الثانى.

وأشار إلى أنه يجب على الطالب سداد رسوم إعادة القيد المقررة قانونا، بناء على طلب يقدمه الطالب أو ولى أمره فى موعد غايته 18/5/2019، وألا يسمح لهم بأداء امتحانات نهاية العام الدراسى بالدور الأول (عملى - نظري)، ويسمح لهم بالتقدم لامتحان الدور الثانى فى جميع المواد (عملى ونظري)، ويحصل الطالب على درجاته الفعلية.