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الأربعاء، 03 أبريل 2019 04:00 ص
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التأمين الصحى بالأقصر: فحصنا 118450 تلميذا بنسبة 76.4% بمبادرة الرئيس حتى الآن

الأربعاء، 03 أبريل 2019 03:00 ص
التأمين الصحى بالأقصر: فحصنا 118450 تلميذا بنسبة 76.4% بمبادرة الرئيس حتى الآن التأمين الصحى
الأقصر – أحمد مرعى
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أكد مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحى الدكتور محمود عبدالوهاب يوسف، أنه تم توقيع الكشف على 118450 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر بنسبة 76.4%، ضمن أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ انطلاقها فى المحافظة فى السادس من مارس الجارى.

وأضاف الدكتور محمود عبدالوهاب يوسف لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، وأنها تستهدف الكشف على 155 ألفا و31 تلميذًا وتلميذة، فى 369 مدرسة على مستوى محافظة الأقصر، وذلك داخل 69 مدرسة فى الحضر و300 فى المناطق الريفية، موضحا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الانيميا مبكرا عن طريق أخذ عينة من دم التلميذ وذلك بالوخز بشكاكة طبية تستخدم مرة واحدة فقط لكل طالب وهى معقمة وآمنة تماما.

وأشار الدكتور محمود عبدالوهاب يوسف، إلى انتظام أعمال المبادرة دون حدوث أى عوائق أو مشاكل، مؤكدا أن الفرق التى تقوم بهذه الحملة تخضع لإشراف كل من الهيئة العامة للتأمين الصحى ومديرية الشئون الصحية بالأقصر والإدارات الصحية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم.


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