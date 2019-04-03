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الأمين العام للأمم المتحدة يعقد مؤتمرا صحفيا فى العاصمة الليبية طرابلس.. غدا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 08:06 م
الأمين العام للأمم المتحدة يعقد مؤتمرا صحفيا فى العاصمة الليبية طرابلس.. غدا أنطونيو جوتيريش
كتب : أحمد جمعة
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يعقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، غدا الخميس، مؤتمرا صحفيا فى العاصمة الليبية طرابلس رفقة ممثله الخاص رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم غسان سلامة.

 

وقال جوتيريش عبر حسابه على موقع تويتر عقب وصوله طرابلس "لقد وصلت للتو إلى ليبيا، ملتزم تمامًا بدعم العملية السياسية التى تقودها ليبيا والتى تؤدى إلى السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبى".

 

كان الأمين العام للأمم المتحدة قال فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، قبل توجهه إلى ليبيا، إن هدفنا بسيط. أولًا، تجنب أى مواجهة كبيرة، وخلق الظروف التى تسمح بتحقيق الاستقرار فى ليبيا.

 

وشدد جوتيريش على ضرورة توحيد المؤسسات فى ليبيا معربا عن الأمل فى أن تكون المباحثات التى جرت بين رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، وقائد الجيش الليبى خليفة حفتر فى أبوظبى، خطوة مهمة لضمان ذلك.


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