video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2019 07:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمطار تغمر مخيمات 40 ألف نازح شمال غربى سوريا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:33 ص
الأمطار تغمر مخيمات 40 ألف نازح شمال غربى سوريا مخيمات لاجئين
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ديفيد سوانسون، بأن السيول والأوحال غمرت مخيمات يحتمي فيها أكثر من أربعين ألف نازح شمال غربي سوريا جراء أمطار غزيرة هطلت في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال سوانسون، إن "حوالي 14 مخيما تضررت جراء الأمطار الغزيرة في محافظة إدلب".

وذكر أن الأمطار الغزيرة أوقعت منذ السبت الكثير من الأضرار التى شملت عشرات الآلاف من المدنيين والنازحين عدا عن إتلاف المحاصيل وغرق الماشية فى إدلب، وكذلك في محافظتي حلب والحسكة.

وفي محافظة حلب، أغرقت الأمطار الخيام في عدة مخيمات للنازحين، وهجر مستشفى في ريف حلب بعد أن غمرته المياه.

ويعتمد عشرات الآلاف من النازحين السوريين في شمال البلاد على المساعدات المقدمة من مجموعات الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك الطعام والفرش ووقود التدفئة لفصل الشتاء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنسيق الروسي السوري: الحجج الأمريكية حول عدم جاهزية سوريا لاستقبال نازحي الركبان غير صحيحة

قوات سوريا الديمقراطية تتعقب عناصر داعش داخل كهوف قرب الباغوز

النمسا: الداعشيان النمساويان المعتقلان لدى أكراد سوريا لم يطلبا العودة للوطن

وزير خارجية تونس: بلادنا تؤكد حق سوريا فى استعادة الجولان المحتلة

مقتل جندى تركى فى شمال غرب سوريا والجيش يرد

20 ملفا على مائدة القمة العربية فى تونس.. مقعد سوريا الخاوي يعقد أزمة الجولان.. الجزائر توفد رئيس برلمانها بعد أزمة بوتفليقة.. والتصعيد الإسرائيلى فى غزة يثير استفزاز الوفود المشاركة قبل الانطلاق

"الدفاع الروسية": رصد 25 انتهاكا للهدنة فى سوريا

مخيمات لاجئين

سوريا

أمطار




لا تفوتك
2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

2000 شكوى من المواطنين أمام البرلمان.. والتنسيق مع الحكومة لفحصها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

كاميرا سوبر كورة .. رقصة مهرجانات بين رمضان وسعد بعد الفوز على الاتحاد

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

مايا مرسى: 11 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ40 نستهدفهم فى مسح سرطان الثدى

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

رئيس هيئة الاستثمار: مصر من أكبر 30 دولة فى معدلات النمو الاقتصادى عالميًا

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

التضامن:3500 موظف تقدموا للعلاج من المخدرات سرا ولن يقعوا تحت طائلة الفصل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة