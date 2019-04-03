اضبط مخالفة.. محولات الكهرباء المكشوفة تعرض حياة المواطنين للخطر بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

اشتكى أهالى قرية الرويهب بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، والأهالى بمركز العسيرات، من مشكلة جديدة تهدد حياتهم وتعرض المارة والأطفال لخطر الموت، تتمثل فى محولات الكهرباء المكشوفة.

الأهالى بالمنطقتين تواصلوا مع "اليوم السابع" حيث أكد الأهالى من خلال عدد من الصور وجود محولات كهربائية البعض منها داخل الكتلة السكنية والبعض الآخر بشوارع رئيسية، كلها محولات مكشوفة ومفتوحة الأبواب، مما يهدد حياتهم اليومية ويعرضهم للموت من خلال تواجدهم بالقرب منها.

الأهالى يناشدون المسئولين بكهرباء المنشأة والعسيرات سرعة التدخل وإغلاق الأبواب الخاصة بتلك المحولات ووضع أقفال عليها، لأنها تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة فى أي لحظة من الممكن أن تسبب في كارثة خاصة أن هناك أطفال يليعون بالقرب منها.



















