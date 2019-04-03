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اشتباكات عنيفة شمال الضالع والجيش اليمنى يقصف مواقع الحوثيين

الأربعاء، 03 أبريل 2019 11:19 ص
اشتباكات عنيفة شمال الضالع والجيش اليمنى يقصف مواقع الحوثيين عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى، اليوم الأربعاء، غرب منطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوب البلاد، حيث قصف الجيش اليمنى مواقع وتجمعات الانقلابيين فى جبل ناصة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مصادر يمنية - لم تسمها - القول إن الميليشيات قامت بسد الطرقات بالجرافات خوفا من تقدم الجيش نحو مدينة دمت بعد سيطرته على منقطة الزيلة ويعيس والقهرة ورمة.

وكان طيران التحالف قد شن غارات مكثفة - مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء - على جبل ناصة شمال الضالع وفى جبهة العود شمال غربى المحافظة.

وذكرت مصادر طبية فى مدينة دمت أن مستشفيات المدينة استقبلت، الأربعاء، عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، كما نقل الكثير منهم إلى صنعاء. وقتل ثلاثة قيادات من ميليشيات الحوثي، أمس، فى مواجهات مع الجيش اليمنى فى الضالع.

وبالتزامن مع القصف، دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمنى والميليشيات فى القطاعين الغربى والشمالى لجبهة حمك بمنطقة العود، أسفرت عن مقتل 8 انقلابيين وإصابة عشرات آخرين.

 


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