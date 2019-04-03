إيقاف مدير الإدارة الهندسية بوحدة أم الزين للتقصير فى العمل

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بوقف رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بأم الزين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، عن العمل إحتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، لعدم إتخاذ أى إجراءات قانونية حيال مخالفة شروط الترخيص بزيادة مساحة الترخيص لمعظم التراخيص التى تم فحصها بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وكذا مخالفة الرسم الهندسى مما ترتب عليه عدم تحصيل المستحقات المالية عن الأعمال المخالفة لمعظم حالات البناء المقامة بدون ترخيص على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية .

وكان محافظ الشرقية قد أصدر توجيهات لمدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالمرور ومتابعة أعمال الأقسام الهندسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة والوحدات المحلية القروية التابعة لها، لتحقيق الإنضباط فى العمل ولرصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام برئاسة الأستاذ عبده سالم بالمرور ومتابعة القسم الهندسى بالوحدة المحلية بأم الزين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق وبفحص بعض ملفات الترخيص الصادرة من الوحدة المحلية وبمطابقتها على الطبيعة تبين عدم إتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفة شروط الترخيص بزيادة مساحة الترخيص لمعظم التراخيص التى تم فحصها، وكذلك مخالفة الرسم الهندسى مما ترتب عليه عدم تحصيل المستحقات المالية عن الأعمال المخالفة ويسأل عن هذه المخالفة رئيس القسم الهندسى بالوحدة، كما تبين عدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة مبانى بدون ترخيص على الأراضى الزراعية بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وبمراجعة التوقيعات على بعض الإجراءات تبين قيام المختصين بالقسم الهندسى بالتوقيع فورمه وعدم كتابة الإسم ثلاثى .

وبعرض ماإنتهت إليه لجنة الفحص والمتابعة من أعمال على المحافظ أصدر قراراً بإيقاف رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بأم الزين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إنتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف .

كما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قيام وحدة التدخل البيئى السريع برفع 5 آلاف و 500 م٣ قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز ( فاقوس - الإبراهيمية - الحسينية - أبو كبير - ديرب نجم - منيا القمح – ههيا – القنايات - أولاد صقر- كفر صقر ) وذلك خلال شهر مارس ٢٠١٩ .

ومن جانبه أكد فخرى عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل، أن وحدة التدخل البيئى السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة تحت إشراف المهندس صبحى الهادى مدير الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونفلها للمدفن الصحى والتنبية على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن، حفاظاً عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب فى إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل أنه خلال شهر مارس ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع 5 آلاف و 500 م3 قمامة باستخدام ١٤معدة و٦ لودر بواقع ٢٩٣ نقلة خلال 8 أيام لنقلها للمدفن الصحى .