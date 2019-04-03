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إغلاق مستشفى خاص ومركزين طبيين ومعمل دم لعدم استيفاء شروط الترخيص بالأقصر

الأربعاء، 03 أبريل 2019 01:41 م
إغلاق مستشفى خاص ومركزين طبيين ومعمل دم لعدم استيفاء شروط الترخيص بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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كشفت الدكتورة نهال مصطفى مديرة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، أن إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع قوات مديرية الأمن بالأقصر قد شنت حملات مكثفة خلال الأسبوع الحالى، مما أسفر عن غلق مستشفى خاص وعدد 2 مركز طبى ومعمل للدم بمدينة الأقصر، وذلك لعدم استيفاء شروط الترخيص.

 

وأضافت مديرة إدارة العلاج الحر، أن ذلك يأتى تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، مشيرة إلى أن تلك الحملات ستستمر إلى أن يتم ترخيص جميع المنشآت الطبية داخل المحافظة.


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