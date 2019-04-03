إصابة 30 شخصا فى مشاجرة بسبب كلب بمركز الفشن ببنى سويف

وتلقى المقدم مسلم محفوظ نائب مأمور مركز شرطة الفشن بلاغا من رضا عبد العظيم عمدة قرية نزلة البرقي دائرة المركز يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتي عبد الغفار ومعوض، وأصيب خلالها مجموعة من أفراد العائلتين بجروح وكسور.

تم إخطار اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن وبرفقته قوة من أفراد الشرطة إلى القرية، وتم الفصل بين أطراف المشاجرة وضبط عدد منهم.

ونقلت سيارات إسعاف المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج وتبين من التحريات انه اثناء سير حمادة . ح " عائلة عبد الغفار " في شوارع القرية هاجمه كلب يمتلكه أحد أفراد عائلة معوض ، وكاد أن يعقره ما دعاه إلى مطاردته وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بالعصى وتراشق بالطوب والحجارة ، بعد تدخل أفراد آخرين من العائلتين ، وتحرر المحضر رقم 4277 لسنه 2019 بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .