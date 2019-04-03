أول أمريكية من أصل أفريقى تفوز بمنصب عمدة مدينة شيكاغو

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فازت لورى لايتفوت المحققة الفيدرالية السابقة بمنصب عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية بأغلبية ساحقة لتكون أول أمريكية من أصل أفريقى تتولى هذا المنصب بالمدينة.

وتعهدت لايتفوت فى تصريحات للصحفيين بتخليص المدينة من الفساد ومساعدة ذوى الدخول المنخفضة وأفراد الطبقة العاملة . مشيرة إلى أنها تعرضت للتجاهل من جانب الطبقة السياسية الحاكمة فى شيكاغو ، فى رسالة لقيت صداها لدى الناخبين بسبب الفضائح السياسية والصفقات المشبوهة لدى بعض الشخصيات العامة.

وحققت لايتفوت ـ 56 سنة ـ فوزا كبيرا على منافستها تونى بريكوينكل التى كانت رئيسة الحزب الديمقراطى المحلي، ومن المقرر أن تؤدى لايتفوت اليمين القانونية يوم 20 مايو، لتنضم بذلك إلى 7 نساء أخريات من السود تولين منصب العمدة فى مدن أمريكية كبرى من بينها أطلانطا ونيوأورليانز.

وقالت لايتفوت إن مدينة شيكاجو ـ التى تعد من أكبر مدن الولايات المتحدة ـ تشهد ميلادا جديدا من خلال مكافحة الفساد وعدم التمييز بسبب العرقية أو الجنس أو غيرها.