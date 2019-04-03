وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة أوفونو أوبوندو - في بيان نقل راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء مقتطفات منه - إن 4 مسلحين، لم يتم تحديد هويتهم بعد، قاموا بين الساعة 5 و7 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد) بنصب كمين لسائح أمريكي وخطفه مع سائقه الأوغندي، عند مدخل "كاتوك" بالقرب من متنزه الملكة إليزابيث الوطني.

ويغطي متنزه الملكة إليزابيث أكثر من 760 ميلا مربعا في وادي ريفيت بشرق أفريقيا.