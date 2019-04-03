أخطاء إملائية ونحوية فى منشور مكافأة بقيمة 25 مليون دولار للقبض على البغدادى

كتب وكالات

يبدو أن المنشور الذى أسقطته طائرات تابعة للجيش العراقى، الذى يرصد فيه مكافأة ضخمة للقبض على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى لم يمر على مدقق إملائى أو نحوى بحسب "سكاى نيوز".

ومن الواضح أن الجهة التى أقدمت على طبع المنشور المتعلق بالمكافأة المعروضة للقبض على أبو بكر البغدادى كان يمكنها اكتشاف الأخطاء فى النص، لو أنها استخدمت الطباعة على برنامج يحتوى على مدقق إملائى، لكن يبدو أنها لم تفكر حتى فى هذه المسألة، ليكون المنشور "كارثة إملائية ونحوية عربية".

وبقيمة مالية هائلة مثل هذه، كان ينبغى على الأقل الاهتمام بمستوى اللغة المكتوبة، ذلك أنها تعكس مستوى الجدية فى التعاطى مع مسألة القبض على زعيم تنظيم داعش، أكبر تنظيم إرهابى فى العالم.

وبحسب المنشور، الصادر عن قوات التحالف الدولي، الذى نشرت مواقع على الإنترنت صورا له وردت النصوص التالية:

وكما يتضح من هذا السطر، فقد أخطأ واضع النص فى كلمتين، وكان عليه أن يقول "قائد داعش ومقاتلوه (وليس مقاتلية) سرقوا (وليس سرقو) أرضكم (ارضكم) وقتلوا أهلكم (فى النص الأصلى اهلكم) .

أما الجملة الثانية "وهو الان مختبئ بإمان بعيد عن الموت والدمار بعيد عن الموت والدمار الذى زرعه. بمعلوماتك تستطيع ان (أن) تنتقم منه ومن دماره"، فكان يفترض بها أن تكون كالآتي: "وهو الآن مختبئ بأمان"، ثم بعيدا (وليس بعيد).

ثم ترد جملة "اتصل بنا او (أو) ارسل لنا رسالة عبر الواتساب" متبوعة بأرقام اتصالات، ثم جملة "كافة الاتصالات امنة"، وكان ينبغى أن يقول "آمنة".، وتحت صورة أبو بكر البغدادى تظهر قيمة المكافأة البالغة 25 مليون دولار أميركي، وكتب تحت المبلغ العبارة التالية:

"مكافئة مادية للمعلومات التى ترشدنا للقبض عليه"، وكان يجدر بالجملة أن تبدأ بكلمة "مكافأة" وليس مكافئة".

ثم فى آخر المنشور ظهرت الآية رقم 208 من سورة البقرة التى تقول "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ"، ولحسن الحظ لم ترتكب الجهة التى تولت طباعة المنشور أو صياغته خطأ فى الآية.