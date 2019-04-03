أجندة الأربعاء.. أهم 10 أحداث فى مصر

تشهد مصر الأربعاء عدد من الفعاليات الهامة.. على رأسها:

1- اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات المختلفة، مثل مشروع قانون العلاوات وزيادة الأجور قبل الإحالة للبرلمان

2- تسليم دراجات بخارية للمعاقين وأجهزة كهربائية لغير القادرين بحضور محافظ القاهرة فى حديقة الأزهر

3- مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الـ 24 بالدورى الممتاز الساعة 7 مساءا

4- الأهلى يطير إلى جنوب أفريقيا الساعة 2 ظهراً

5- مباراة تشيلسى و برايتون - التاسعة إلا ربع مساءً

6- إعادة محاكمة العادلى بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"

7- رابع مرة فى السعودية.. تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا لأول مرة فى الرياض

8‎لجنة الادارة المحلية تعقد 3 اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور محافظ الدقهلية

9- سامح شكرى يلتقى وزير خارجية إريتريا ومستشار الرئيس الإريترى

10- تنظم جامعة الدول العربية اجتماعا لفريق عمل عربى تترأسه السعودية مكلف بتنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضارى والثقافى فى الدول العربية