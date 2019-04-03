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أبو الغيط ومدير عام منظمة الفاو يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون بين المنظمتين

الأربعاء، 03 أبريل 2019 06:07 م
أبو الغيط ومدير عام منظمة الفاو يبحثان سبل الارتقاء بالتعاون بين المنظمتين أبو الغيط ومدير عام الفاو
كتب مصطفى عنبر
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استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم،الأربعاء، "خوسيه دا سيلفا" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

 

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون القائم بين الجامعة العربية والفاو، بالإضافة إلى أبعاد التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب والمقرر عقده غدا الخميس 4 أبريل بمقر الامانة العامة بالقاهرة.

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط حرص على أن يؤكد في هذا الصدد أهمية هذا الاجتماع الوزاري المشترك، وذلك في ضوء ارتباطه بتناول تحديين من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية وهما الأمن الغذائي والأمن المائي.

 

وأوضح عفيفي أن الأمين العام أشاد أيضاً خلال اللقاء بالتعاون والتنسيق المستمر والفعال اللذين شهدتهما العلاقة ما بين الجامعة العربية والفاو على مدار الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالإعداد لفعاليات الاجتماع الوزاري المشترك أو في إطار عمل اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية.

 

 


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