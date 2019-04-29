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الإثنين، 29 أبريل 2019 06:54 م
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31 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات النقل بالوادى الجديد غدا الثلاثاء

الإثنين، 29 أبريل 2019 06:01 م
31 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات النقل بالوادى الجديد غدا الثلاثاء محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس، عبر تقنية برنامج "سكايب" ومديرى المراحل الدراسية والإدارات النوعية ومسئولى الأمن بديوان عام المديرية، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات النقل على مستوى المحافظة يبلغ عددهم 31 ألفا و111 طالبا وطالبة.

 

وخلال اللقاء أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنهاء الاستعدادات لبدء امتحانات سنوات النقل للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2018-2019، ولجميع المراحل التعليمية والتى تنطلق غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى استعدادات جميع المدارس الثانوية العامة لامتحانات الصف الأول الثانوى باستخدام التابلت والتى تنطلق 19 مايو المقبل.

 

ووجه التداوى، بأن يكون التصحيح فقط لمعلمى المادة لا غير ومراعاة العدالة والشفافية والحياد فى تقدير الدرجات بجميع المدارس، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وعدم اصطحاب الطلاب للكتب أو الموبايلات وتوفير كافة سبل الراحة لضمان مرور الامتحانات فى جو من الهدوء ودون شكاوى.

 

 


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