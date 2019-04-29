وزير الأوقاف: نريد تحويل التكافل رمضان إلى سلوك ولا يكون بيننا جائع

كتب إسماعيل رفعت

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نريد تحويل التكافل في الشهر الكريم إلى سلوك ، ونريد أن يدخل علينا الشهر الكريم وليس بيننا جائع ولا محتاج ولا مكروب لعل من أهم خصائص شهر رمضان أنه شهر الجود والكرم والسخاء ، وقد كان نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان.

وأضاف جمعة ، فى بيان له، أن رمضان شهر البركات والخيرات والنفحات ، فلنعمل جميعا متضامنين متراحمين على تحويل التكافل إلى سلوك ، بحيث يدخل علينا الشهر الكريم وليس بيننا جائع ولا محتاج ولا مكروب ، فلا شهر أكرم في إطعام الطعام وتفريج الكروب منه ، ومن أراد الخير فليعجل بإدخال الفرحة والسرور على الفقراء والمساكين ، والأهل والأصدقاء ، وليعمل على تفريج الكرب عن المكروبين.