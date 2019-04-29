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وزير الأوقاف: نريد تحويل التكافل رمضان إلى سلوك ولا يكون بيننا جائع

الإثنين، 29 أبريل 2019 08:45 م
وزير الأوقاف: نريد تحويل التكافل رمضان إلى سلوك ولا يكون بيننا جائع وزير الاوقاف د محمد مختار جمعة
كتب إسماعيل رفعت
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نريد تحويل التكافل في الشهر الكريم إلى سلوك ، ونريد أن يدخل علينا الشهر الكريم وليس بيننا جائع ولا محتاج ولا مكروب لعل من أهم خصائص شهر رمضان أنه شهر الجود والكرم والسخاء ، وقد كان نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان.

وأضاف جمعة ، فى بيان له، أن رمضان شهر البركات والخيرات والنفحات ، فلنعمل جميعا متضامنين متراحمين على تحويل التكافل إلى سلوك ، بحيث يدخل علينا الشهر الكريم وليس بيننا جائع  ولا محتاج ولا مكروب ، فلا شهر أكرم في إطعام الطعام وتفريج الكروب منه ، ومن أراد الخير فليعجل  بإدخال الفرحة  والسرور على الفقراء والمساكين ، والأهل والأصدقاء ، وليعمل على تفريج الكرب عن المكروبين.

 

                                             

 

 

 

 


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