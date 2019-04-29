هيئة نظافة القاهرة تهدى 5 رحلات عمرة لعمالها لتفانيهم فى العمل

أهدت الهيئة العامة لنظافة وتجميل بالقاهرة، برئاسة اللواء محسن حجازى، عدد من رحلات العمرة، تبرع بها أحد رجال الأعمال، لعمال وموظفى الهيئة لإخلاصهم وتفانيهم فى العمل، تكريما لهم ، ونظمت الهيئة حفل لتوزيع رحلات العمرة على الفائزين .
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أهدت الهيئة العامة لنظافة وتجميل بالقاهرة، برئاسة اللواء محسن حجازى، عدد من رحلات العمرة، تبرع بها أحد رجال الأعمال، لعمال وموظفى الهيئة لإخلاصهم وتفانيهم فى العمل، تكريما لهم ، ونظمت الهيئة حفل لتوزيع رحلات العمرة على الفائزين .
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