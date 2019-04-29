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الإثنين، 29 أبريل 2019 08:49 م
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هيئة نظافة القاهرة تهدى 5 رحلات عمرة لعمالها لتفانيهم فى العمل

الإثنين، 29 أبريل 2019 07:38 م
هيئة نظافة القاهرة تهدى 5 رحلات عمرة لعمالها لتفانيهم فى العمل هيئة نظافة القاهرة تهدى عمالها 5رحلات عمرة
كتب سيد الخلفاوى
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أهدت الهيئة العامة لنظافة وتجميل بالقاهرة، برئاسة اللواء محسن حجازى، عدد من رحلات العمرة، تبرع بها أحد رجال الأعمال، لعمال وموظفى الهيئة لإخلاصهم وتفانيهم فى العمل، تكريما لهم ، ونظمت الهيئة حفل لتوزيع رحلات العمرة على الفائزين .

 

 

 


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