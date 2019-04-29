نائب رئيس جامعة أسيوط: 500 وجبة يوميا لإفطار الطلاب غير القادرين فى رمضان

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن إطلاق الجامعة لمبادرة بعنوان "حياة كريمة" والتى تهدف إلى تنظيم حفلات إفطار جماعى لأبناء الجامعة من مختلف الكليات فى شهر رمضان الفضيل وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة .

وقال نائب رئيس جامعة أسيوط، إن المبادرة تأتى فى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى مشاركة كافة المنتسبين لها فى مختلف الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية والتخفيف عليهم الأعباء الاقتصادية، مشيراً إلى أن المبادرة سوف تمتد طوال شهر رمضان الكريم ومن المقرر أن تقدم نحو 500 وجبة يومية، وذلك بالتنسيق مع كافة كليات الجامعة وذلك لحصر الطلاب من غير المقيمين بالمدينة الجامعية وذلك لدعمهم بوجبات إفطار مجانية.

وعن كيفية استفادة الطلبة بالمبادرة أشار إلى أنه فى الأيام القادمة سيتم طرح تذكرة للمشاركة الطلاب وسوق يتم توفيرها فى مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وعن طريق اتحاد طلاب الجامعة، وأعضاء اتحاد طلاب الكليات، وكذلك اللجنة المنظمة للمبادرة، مع فتح باب المشاركة من كافة أفراد المجتمع من داخل الجامعة أو خارجها لدعم المبادرة بأية مبالغ مالية لتحقيق الغرض من إطلاقها فى تعزيز قيمة التكافل الاجتماعى .