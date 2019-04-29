موجز 6.. صندوق النقد: مصر ستشهد تقدما اقتصاديا فى الفترة المقبلة

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، صندوق النقد يؤكد: مصر ستشهد تقدما اقتصاديا فى الفترة المقبلة.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى ، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرر منذ ما يقرب من عام مضى البدء قدما فى إنشاء المعاهد التكنولوجية الجديدة فى مختلف التخصصات؛ تماشيا مع رؤية الدولة المصرية فى الاهتمام بالتعليم التكنولوجى الجديد.

أردوغان الرئيس التركي الكاذب الذي يقف أمام الأَضواء مدافعا ً عن الفلسطنيين وحقوقهم، ومن خلف الكواليس يصدرالأوامر بتصفيتهم داخل معتقلات سجون بلاده، مثلما حدث مع الفلسطيني زكي مبارك البالغ من العمر 55 عامأً ويحمل شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية، والذي تواجد علي أرض تركيا بهدف تأسيس شركة وتم إعتقالة 22 إبريل الجاري برفقة سامر سميح شعبان 40 عامأً، وزعمت تركيا انتحاره شنقاً داخل محبسه خوفاً من المسائلة الدولية، ووجهت عائلته اتهامات للسلطات التركيه، بالتخلص منه وقتلة داخل السجن بعد فشلهم في إنتزاع إعتراف منه.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وخطوات أداء الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، المقرر له أن ينطلق 19 مايو المقبل.

يشهد العام المالي الجديد 2019/2020 ارتفاع جملة حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 14.1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلي 51.7 مليار جنيه.

توج محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، بلقب أفضل لاعب في الجولة الـ 36 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" من جانب موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، دراسة حديثة اليوم الاثنين، تؤكد أن منع إضافة السكر إلى كوب الشاى الذى تتناوله، لا يقلل من مدى حبك له، ونصحت الأشخاص الذين كانوا عبيدا للسكر أن يمنعوا وضع السكر إلى الشاى وفقا للدراسات.

توجت الرباعة المصرية سمر حسين بـ3 ميداليات ذهبية فى وزن 87 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

رصدت عدسات المصورين النجم المصري العالمي رامى مالك وصديقته لوسي بوينتون وهما يقومان برحلة تسوق فى شوارع نيويورك.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، إسناد إدارة مباراة حرس الحدود فنيًا لمحمود جابر المدرب العام للفريق في ظل ايقاف البلجيكى سيدومير المدير الفني للدراويش وتحويله للتحقيق بسبب تصريحاته ضد ادارة النادي.

قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى إن مصر ستشهد تقدما اقتصاديا فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن رحلة الإصلاح دائما ما تكون طويلة ويجب استكمالها، مشددا على أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التى لا تهدف فقط لتقليص التكلفة لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبى لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج.

تحدث فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول ، عن تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة امم افريقيا 2019 جميع الأرقام الخاصة بملف المتطوعين للعمل فى لجان البطولة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ناشد القارئ أحمد عبد الواحد عبر خدمة صحافة المواطن، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمساعدته فى علاج ابنه محمود 7 سنوات، الذى يعانى من التهاب فى الكلى ولا يوجد له علاج فى السوق المحلى.

ارتفع عدد ضحايا المصابين بحادث انهيار منزل جرجا فى سوهاج لـ4 مصابين و مصرع شقيقتين، وتم نقل المصابين لمستشفى جرجا العام وتلقوا العلاج وتصرح لهم بالخروج، بينما تم التحفظ على جثتى المتوفيتين لحين انتهاء مفتش الصحة من عمل التقرير اللازم والتصريح بالدفن صرح بذلك الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

أعلن نادى برشلونة الإسباني اليوم، الاثنين، أن جماهير الفريق الكتالونى ستحمل دخلة أسطورية قبل انطلاق مباراة ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بعد غد الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، فى "ذهاب" نصف نهائى دوري ابطال اوروبا.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن بعد غد الأربعاء، الموافق أول مايو "عيد العمال"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

"The Long Night" هو اسم الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of Thrones، والتى عرضت فجر اليوم، وشهدت الحلقة الحرب مع ملك الليل الذى وصل هو وجيشه إلى حدود وينترفل فى الشمال، مع نهاية الحلقة الماضية.

شهدت حدائق القاهرة اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين، بالتزان مع احتفالات شم النسيم، وسط تكثيف أمنى من قوات الشرطة، وتنسيق مع هيئة الإسعاف، والصحة والأحياء .

انفجرت براكين الغضب فى النادى الأهلى بعد انهيار منظومة كرة اليد وخسارة لقب دورى المحترفين أمام الزمالك، بالهزيمة بنتيجة 21 /18، بعدما كان الأهلى متقدماً فى الشوط الأول بنتيجة 11 /10، ليستمر السقوط أمام الأبيض بعد أيام قليلة من خسارة لقب السوبر الأفريقى، وتسيطر العديد من التساؤلات فى الشارع الأهلاوى، وأبرزها ماذا يحدث فى كرة اليد الحمراء من انهيار وأين الإدارة الحمراء.