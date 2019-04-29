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من القاهرة للإسكندرية.. السكة الحديد تدفع اليوم بقطار مفاجآت بمناسبة شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:00 ص
من القاهرة للإسكندرية.. السكة الحديد تدفع اليوم بقطار مفاجآت بمناسبة شم النسيم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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تقوم هيئة السكة الحديد، اليوم الإثنين، بتشغيل قطار المفاجآت بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، حيث ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 5.45 صباحا متوجهاً إلى الإسكندرية ويعود منها الساعة 18.15 مساء نفس اليوم للقاهرة.
 
ويتكون من عربات ثانية مميزة وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيها للفرد و 10 جنيهات للطفل لرحلتى الذهاب والعودة، ولا يصرح بالسفر بهذا القطار إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقداً، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة على هذا القطار يدفع أجرة السفر كاملة علاوة على الغرامة المقررة.
 

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