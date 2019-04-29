مقتل شخص وإصابة 7 فى إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

قالت المتحدثة باسم الشرطة، تشاكيا فينوي، إن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، الأحد، في حي 2500 في شارع إدموندسون في بالتيمور بولاية ماريلاند بحسب ما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .

وتابعت المتحدثة باسم الشرطة، "أن السلطات تلقت مكالمة بعد وقت قصير من الساعة الخامسة، مساء الأحد، للإبلاغ عن إصابة عدة أشخاص بالرصاص، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأكدت فينوي، أن أحد الضحايا توفي، لكنها لم تدلي بمعلومات عن ظروف الآخرين، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

ووقع إطلاق النار في أحد الشوارع في الجزء الغربي من المدينة.

وأردفت فينوي، إنها ليس لديها معلومات فورية حول سبب إطلاق النار أو أي مشتبه به.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد حدث إطلاق النار بينما كان الناس يتجمعون لتناول الطعام بالخارج.