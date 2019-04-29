مصرع مزارع وإصابة 5 فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة والعصى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى منذ قليل، مزارع مصرعه أثر إصابته بطلق نارى بالرقبة وإصابة بالرأس بعد مشاجرة بينه وبين نجليه وأخرين اليوم بسبب الخلاف على تجمعات بالقرب من أرضهم الزراعية، وذلك أثناء الاحتفال بشم النسيم بالقرب من شاطئ نهر النيل دائرة المركز.

وتبين بعد الإنتقال والفحص وفاة ع .ا . ع مزارع على إثر إصابته بطلق نارى بالرقبة وإصابة نجليه ط .ع وع . ط طرف أول، وتم نقل المتوفى والمصابين لمستشفى طهطا العام.

بينما أصيب من الطرف الثانى م .ح .ع وب. جح .ا وك .ح .ع وجارى إلقاء القبض على باقى العناصر المشاركة فى المشاجرة وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى تتولى التحقيق.

من ناحية أخرى صرحت النيابة العامة بجرجا بدفن الشقيقتين هاجر وسارة، اللتين لقيتا مصرعهما اليوم فى حادث إنهيار منزلهما بدائرة مركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، والذى نتج عنه أيضا إصابة 4 تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

وعلى جانبا أخر أناب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج السكرتير العام المساعد، فى تشيع جنازة الشقيقتين والتى شهدت تواجد عددا كبيرا من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير سكن ملائم للأسر التى كانت تعيش بالمنزل المنهار.

يذكر أن اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج والقيادات الأمنية، انتقلوا إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المنزل المنهار مكون من طابقين ومشيد بالطين والطوب اللبن وأنه انهار بالكامل على قاطنيه.

وأشارت التحريات أيضا إلى أن المنزل قديم ونتج عن الانهيار مصرع "هاجر . م . ع" 15 سنة وشقيقتها سارة 13 سنة تم نقلهما لمستشفى جرجا العام والمصابين غادة عبد العزيز عبد الغنى 19 سنة، وأية خلاف عبد الغنى 9 سنوات وآمنة عبدالعزيز عبدالغنى سنة، أمورة عبدالرحيم 55سنة.