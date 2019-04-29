مصرع فتاتين فى انهيار منزل بجرجا فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت قبل فتاتان شقيقتان مصرعهما إثر انهيار منزلهما بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثتين لمستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى جانب آخر انتقل اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج والقيادات الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين من خلال التحريات الأولية أن المنزل المنهار مكون من طابقين ومشيد بالطين والطوب اللبن وأن المنزل انهار بالكامل على قاطنيه.

وأشارت التحريات أيضا إلى أن المنزل قديم ونتج عن الانهيار وفاة "هاجر . م . ع" 15 سنة وشقيقتها سارة 13 سنة تم نقلهما لمستشفى جرجا العام.

وجار الدفع بمعدات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية لمجلس ومدينة جرجا لرفع الأنقاض والبحث عن آخرين موجودين أسفله.

وتم فرض طوق أمنى بمكان الانهيار وجار استدعاء لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لبيان سبب الانهيار وجار تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.