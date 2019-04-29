مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث إنقلاب سيارة نقل على طريق الخارجة أسيوط

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث بانقلاب سيارة نقل، اليوم، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجثة المتوفى للمشرحة، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد بمصرع "أنس عبد الحميد" 40 سنة، وإصابة "محمد شوقى الملاح" 35 سنه، فى حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق الخارجة أسيوط وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.