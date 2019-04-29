video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث إنقلاب سيارة نقل على طريق الخارجة أسيوط

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:36 ص
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث إنقلاب سيارة نقل على طريق الخارجة أسيوط جثه - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، فى حادث بانقلاب سيارة نقل، اليوم، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجثة المتوفى للمشرحة، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد بمصرع "أنس عبد الحميد" 40 سنة، وإصابة "محمد شوقى الملاح" 35 سنه، فى حادث إنقلاب سيارة نقل بطريق الخارجة أسيوط وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقف حركة المرور بسبب انقلاب سيارة أعلى طريق أسيوط الغربى وإصابة 3 أشخاص

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه

انقلاب سيارة

مستشفى اسيوط الجامى




لا تفوتك
لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لومير: الزمالك سيرى الوجه الآخر فى سوسة.. والفرص متكافئة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة