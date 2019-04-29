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مصرع شاب وطفل فى ترعتين أثناء استحمامهما هربا من حرارة الجو بالدقهلية

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:33 م
مصرع شاب وطفل فى ترعتين أثناء استحمامهما هربا من حرارة الجو بالدقهلية جثه-ارشيفية
الدقهلية - شريف الديب
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لقى شاب وطفل مصرعهما غرقا داخل ترعة بالدقهلية فى حادثين منفصلين، بسبب الهروب من حرارة الجو.

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلي العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بغرق شاب من قرية قرقيرة التابعة لدائرة المركز داخل ترعة البوهية.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النجار رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتم انتشال جثمان الشاب وتبين أنه يدعي زياد مصطفي إسماعيل 17 سنة، وبالفحص تبين أنه أثناء نزوله إلى الاستحمام بترعة البوهية للاستحمام هروبا من حرارة الجو، جرفه التيار وغرق وتم نقله إلى مشرحة مستشفي السنبلاوين العام وبسؤال والديه لم يتهما أحدا بالتسبب فى الحادث.

وبمركز دكرنس تمكن الرائد أبو العزم فتحي رئيس مباحث المركز من تكثيف البحث، وتم انتشال جثمان أحمد محمد علي 10 سنوات بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى من ناحية منشأة عبد الرحمن التابعة لدائرة المركز، بعد غرقه بأحد الترع بالقرية، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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