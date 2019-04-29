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مصرع شاب غرقا فى التل الكبير بالإسماعيلية

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:21 م
مصرع شاب غرقا فى التل الكبير بالإسماعيلية حادث غرق - ارشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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لقى شاب مصرعه غرقا فى ترعة الإسماعيلية، بمركز ومدينة التل الكبير، أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو الشديدة.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مستشفى التل الكبير المركزى يفيد بوصول جثة شاب  يدعى إسلام محمد السيد عبد الحليم 15 عاما طالب مقيم بعزبة عطية الناظر التابعة لقرية أبو عاشور دائرة مركز شرطة التل الكبير جثة هامدة نتيجة غرقه فى مياه ترعة الإسماعيلية أثناء نزوله للاستحمام فى مياه الترعة هربا من حرارة الجو .

وتم التحفظ على  جثة الشاب بمشرحة مستشفى التل الكبير المركزي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لانهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن .

 

 


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الاسماعيلية

غريق فى ترعة الاسماعيلية

مستشفى التل الكبير

انتشال جثة




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