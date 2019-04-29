مستشفى الأطفال بالمنصورة تحتفل بشم النسيم بيوم ترفيهى للأطفال المرضى

الدقهلية - شريف الديب

نظمت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، يوم ترفيهى للأطفال المرضى وأمهاتهم المتواجدين بالمستشفى لتلقى العلاج بعنوان "أطفالنا أزهارنا" بمناسبة الاحتفالات بأعياد الربيع "شم النسيم" والذى يحتفل به الشعب المصرى كل عام بالحدائق والمتنزهات.

وصرح الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، أنه فى إطار الاحتفالات بشم النسيم، حرصت المستشفى على احتفال الأطفال المرضى داخل المستشفى بالترفيه عنهم، وتقديم البيض الملون والحلوى والعصائر والهدايا وعمل احتفال بالربيع بحديقة المستشفى ليستطيع الأطفال الاحتفال واللعب بحديقة المستشفى وسط المناظر الخضراء والورود، كما شمل الاحتفال فقرات غنائية لإضفاء جو من البهجة والمرح على الأطفال.

حيث تحرص المستشفى على تقديم العلاج الطبى، وكذلك الاهتمام بالجانب النفسى للطفل كجزء من علاج الطفل ومحاولة مشاركة الأطفال فى الاحتفالات والألعاب، واستمتع الأطفال المرضى وأسرهم بالجو الترفيهي



احتفالات شم النسيم بمسشتفى الاطفال بالمنصورة



احتفالات شم النسيم بمسشتفى الاطفال بالمنصورة



احتفالات شم النسيم بمسشتفى الاطفال بالمنصورة



احتفالات شم النسيم بمسشتفى الاطفال بالمنصورة



الأطفال يحتفلون بشم النسيم بمستشفى الأطفال بالمنصورة



الأطفال يحتفلون بشم النسيم بمستشفى الأطفال بالمنصورة