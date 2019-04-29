وأضاف بولتون - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد - إن النظام الإيراني يواصل قمع الشعب ولا يزال أكبر ممول للإرهاب في العالم ويواصل تطوير الصواريخ البالستية بغرض حمل الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر قرارا بإنهاء الإعفاءات، التي يسمح بموجبها لـ8 دول شراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في إيران، والتي سمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب ترامب، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران و6 قوى عالمية كبرى، لكن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة من العقوبات لثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.