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محسن عادل: صندوق النقد يتوقع طفرة فى حجم الاستثمارات بمصر الفترة المقبلة

الإثنين، 29 أبريل 2019 09:27 م
محسن عادل: صندوق النقد يتوقع طفرة فى حجم الاستثمارات بمصر الفترة المقبلة الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور محسن عادل ،  الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن صندوق النقد الدولى،   يتوقع طفرة فى حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى ، الذى عملت عليه مصر منذ فترة . 

وأضاف "عادل"، خلال " اتصال هاتفى مع  برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية "الحياة"، إن  الرؤية العالمية تجاه الاقتصاد المصرى أصبحت إيجابية خاصة بعد رفع التصنيف الائتمانى للبلاد خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى أن مصر أصبح لديها القدرة على زيادة حجم الاستثمارات فى البلاد.

وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن استراتيجية الدولة الآن قائمة على تعزيز معدلات النمو ،  وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية، من خلال عملية الاصلاح التشريعى وإعادة هيكلة الإجراءات التى تتم بالنسبة للمناخ العام للاستثمار.

 


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