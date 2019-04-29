محافظ القليوبية يشكل غرفة عمليات بمناسبة شم النسيم

القليوبية إبراهيم سالم

شكل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، غرفة عمليات بالمحافظة بمناسبة شم النسيم لمتابعة اخر الاستعدادات فى المدن والأحياء، وضمت الغرفة قيادات الأمن والمرور ومديريات الصحة والتموين والكهرباء والزراعة والرى والنظافة والمسطحات المائية.

وأكد المحافظ، خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات، وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية فى عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافى حوادث الغرق.

كما أمر المحافظ، مديرية التموين برفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدى والأسماك الطازجة والمملحة، وذلك فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين فى شم النسيم وتشكيل لجنة فورية للتأكد من المنتجات المعروضة، وبرفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة وتوافر الامصال بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبى الموجود بحدائق القناطر.