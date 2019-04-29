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محافظ القليوبية: خطة تطوير شاملة لحدائق القناطر عقب احتفالات شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:26 م
محافظ القليوبية: خطة تطوير شاملة لحدائق القناطر عقب احتفالات شم النسيم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق ،  محافظ القليوبية، استعداد المحافظة بكافة المديريات الخدمية لمتابعة احتفالات المواطنين بعيد الربيع بالحدائق والمتنزهات العامة، مشيرا إلى أنه تم فتح الحدائق بالمجان أمام المواطنين، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة للمتابعة الدورية لاحتفالات شم النسيم.

 

وأضاف مرزوق ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة بدأت خلال الفترة الماضية أعمال التطوير بالحدائق والمتنزهات بعدد من المدن، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير كافة الخدائق بالقناطر الخيرية لتكون متنفسا لأبناء المحافظة، حيث تبدأ المحافظة بالتنسيق مع الرى عقب انتهاء احتفالات شم النسيم.

 

وتابع المحافظ قائلا : أنه تم تسجيل بعض الحالات الصحية وتم منحها العلاج على الفور والتعافى، مشيرا إلى أن رضا المواطنين عن أعمال التطوير بالحدائق بات واضحا من خلال الإقبال بأعداد كثيفة على الحدائق واستمرار تزايدها بعد انتهاء فترة الظهيرة.

 


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