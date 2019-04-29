تفقد منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الحديقة الدولية بمدينة نصر للاطمئنان على حسن استقبال زوارها، واستعداد الحديقة لشم النسيم.
وحرص المحافظ على مصافحة المواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تفقد الألعاب الترفيهية للاطمئنان على توافر شروط الأمان بها والاستماع للزائرين وملاحظتهم فى هذا اليوم.
رافق المحافظ فى جولته، المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، واللواء محسن حجازى، رئيس هيئة النظافة، واللواء إبراهيم عوض رئيس المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (1)
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (2)
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (3)
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (4)
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (5)
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (6)
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (7)
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (8)
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (9)
محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية ويلتقط صورا مع زوارها (10)
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