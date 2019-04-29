video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: فتح جميع الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:05 م
محافظ أسيوط: فتح جميع الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين احتفالات المواطين بشم النسيم بأسيوط
أسيوط - محمود عجمى
إضافة تعليق

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن جميع الحدائق والمتنزهات العامة ومراكز الشباب، فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين اليوم للاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع وضع خطة لتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع.

حيث إنطلق المواطنون فى الساعات الأولى من الصباح إلى الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعلى ضفتى نهر النيل وشاطئ الترعة الإبراهيمية، كما نظم مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة عدة رحلات نهرية بالمرسى السياحى لحديقة الفردوس من بداية اليوم للمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بعيد الربيع.

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة استعدت لهذه المناسبة بتوفير وسائل النقل والمواصلات للمواطنين وتنفيذ حملات نظافة لجميع الحدائق وتزويدها بسلات قمامة وتنظيم رحلات نيلية بواسطة مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، مع نشر فرق الإنقاذ المختلفة والمسطحات المائية خلال أوقات الرحلات فضلًا عن عروض فنية لفرق التنورة والفنون الشعبية وعروض غنائية بحديقة الفردوس ونادى المحافظة، بالإضافة إلى جهود مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بالاشتراك مع مباحث التموين فى الحملات المكثفة لتوفير السلامة للأغذية وتشكيل مجموعات عمل فى كل المراكز لفحص ما يتصل بالأسماك المملحة والأغذية، التى يتم تناولها فى هذه المناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين كما استعدت المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أى حالات طارئة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.

وأشار المحافظ إلى إنه تم نشر سيارات الإسعاف والإطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة لضمان السيطرة وتأمين المواطنين خاصة فى الاماكن التى تشهد توافدًا من جانب المواطنين وذلك على مستوى مدن المحافظة بجانب تكثيف الحملات والدوريات الأمنية وتشكيلات الانتشار السريع بالميادين والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة كما تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز وغرف عمليات المديريات لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتحرك الفورى حال وقوع حوادث أو طوارئ خلال أعياد الربيع لافتًا إلى إستقبال شكاوى المواطنين على رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. "العبارات النهرية" فسحة أهالى أسيوط احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شم النسيم

اعياد الربيع

الحدائق

محافظ اسيوط




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

"الإخوان" تدشن حسابات على مواقع التواصل للتحريض ضد مصر.. تسريب صوتى لعنصر إخوانى: نستطيع تمويل 100 ألف شخص مقابل نشر العنف عبر السوشيال ميديا بمرتبات شهرية.. وخبراء: الجماعة تتلقى الدعم من أجهزة دولية

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

نقابة المهندسين تعلن وقف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة 5 سنوات

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة