محافظ أسيوط: فتح جميع الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين

أسيوط - محمود عجمى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن جميع الحدائق والمتنزهات العامة ومراكز الشباب، فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين اليوم للاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع وضع خطة لتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع.

حيث إنطلق المواطنون فى الساعات الأولى من الصباح إلى الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعلى ضفتى نهر النيل وشاطئ الترعة الإبراهيمية، كما نظم مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة عدة رحلات نهرية بالمرسى السياحى لحديقة الفردوس من بداية اليوم للمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بعيد الربيع.

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة استعدت لهذه المناسبة بتوفير وسائل النقل والمواصلات للمواطنين وتنفيذ حملات نظافة لجميع الحدائق وتزويدها بسلات قمامة وتنظيم رحلات نيلية بواسطة مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، مع نشر فرق الإنقاذ المختلفة والمسطحات المائية خلال أوقات الرحلات فضلًا عن عروض فنية لفرق التنورة والفنون الشعبية وعروض غنائية بحديقة الفردوس ونادى المحافظة، بالإضافة إلى جهود مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بالاشتراك مع مباحث التموين فى الحملات المكثفة لتوفير السلامة للأغذية وتشكيل مجموعات عمل فى كل المراكز لفحص ما يتصل بالأسماك المملحة والأغذية، التى يتم تناولها فى هذه المناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين كما استعدت المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أى حالات طارئة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.

وأشار المحافظ إلى إنه تم نشر سيارات الإسعاف والإطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة لضمان السيطرة وتأمين المواطنين خاصة فى الاماكن التى تشهد توافدًا من جانب المواطنين وذلك على مستوى مدن المحافظة بجانب تكثيف الحملات والدوريات الأمنية وتشكيلات الانتشار السريع بالميادين والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة كما تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز وغرف عمليات المديريات لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة والتحرك الفورى حال وقوع حوادث أو طوارئ خلال أعياد الربيع لافتًا إلى إستقبال شكاوى المواطنين على رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة.