قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان جعلونى لاجئاً، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب.. أطفال سوريا بالمخيمات.. حياة تقاوم الموت.. 5 مليون طفل سورى لاجئ يعيشون أوضاعا صعبة و94% منهم تحت خط الفقر.. أمل بنت الـ 16 فرقت الحرب شمل أسرتها فهزمت الأحزان بعد 7 سنوات من بتر ساقها واستشهاد اثنين من أشقائها.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ جعلونى لاجئاً.. قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب.. أطفال سوريا بالمخيمات.. حياة تقاوم الموت.. 5 مليون طفل سورى لاجئ يعيشون أوضاعا صعبة و 94 % منهم تحت خط الفقر.. أمل بنت الـ 16 فرقت الحرب شمل أسرتها فهزمت الأحزان بعد 7 سنوات من بتر ساقها واستشهاد اثنين من أشقائها

ـ الأموال قادمة من دول بأوروبا وشرقى آسيا.. و«الإرهابية» تلجأ للتحويل المباشر.. تحويلات مشبوهة لجماعة الإخوان الإرهابية.. وحدة غسل الأموال ترصد 7 حسابات لأشخاص وشركات تتلقى تمويلات خارجية لدعم الإرهاب

ـ تهديد 4 لاعبين بالتجميد.. ورحلة خاصة للجماهير لدعم الأبيض فى موقعة النجم.. جلسة مرتقبة بين مرتضى وجروس قبل موقعة سوسة

ـ «البرلمان»: تحرك قانونى للسيطرة على الانفلات الإعلامى.. و«خبراء»: يحفظ الانضباط ويصون المجتمع.. إشادات بقرار «الأعلى للإعلام» لضبط دراما وإعلانات رمضان

ـ ربيع المصريين جناين ومراكب وشواطئ.. الملايين يحتفلون بشم النسيم.. رأس البر تستقبل مليون مواطن.. والقناطر الخيرية والحدائق العامة كاملة العدد

ـ 7 حسابات لأشخاص وشركات تتلقى تمويلات خارجية لدعم الإرهاب.. وحدة غسيل الأموال ترصد تحويلات مشبوهة من دول بأوروبا وشرقى أسيا.. "والإخوان" تلجأ للتحويل المباشر

ـ وفاة 2 وإصابة 4 فى انهيار منزل بسوهاج

ـ "التموين" تطلق 1000 سيارة لتوفير السلع واحتياجات رمضان للقرى والنجوع