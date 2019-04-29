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قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 29 أبريل 2019 07:32 م
قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع
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تحت عنوان جعلونى لاجئاً، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب.. أطفال سوريا بالمخيمات.. حياة تقاوم الموت.. 5 مليون طفل سورى لاجئ يعيشون أوضاعا صعبة و94% منهم تحت خط الفقر.. أمل بنت الـ 16 فرقت الحرب شمل أسرتها فهزمت الأحزان بعد 7 سنوات من بتر ساقها واستشهاد اثنين من أشقائها.
 
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ جعلونى لاجئاً.. قصص وحكايات ضحايا الحروب فى بلاد العرب.. أطفال سوريا بالمخيمات.. حياة تقاوم الموت.. 5 مليون طفل سورى لاجئ يعيشون أوضاعا صعبة و 94 % منهم تحت خط الفقر.. أمل بنت الـ 16 فرقت الحرب شمل أسرتها فهزمت الأحزان بعد 7 سنوات من بتر ساقها واستشهاد اثنين من أشقائها

 
ـ الأموال قادمة من دول بأوروبا وشرقى آسيا.. و«الإرهابية» تلجأ للتحويل المباشر.. تحويلات مشبوهة لجماعة الإخوان الإرهابية.. وحدة غسل الأموال ترصد 7 حسابات لأشخاص وشركات تتلقى تمويلات خارجية لدعم الإرهاب
 

ـ تهديد 4 لاعبين بالتجميد.. ورحلة خاصة للجماهير لدعم الأبيض فى موقعة النجم.. جلسة مرتقبة بين مرتضى وجروس قبل موقعة سوسة

 
ـ «البرلمان»: تحرك قانونى للسيطرة على الانفلات الإعلامى.. و«خبراء»: يحفظ الانضباط ويصون المجتمع.. إشادات بقرار «الأعلى للإعلام» لضبط دراما وإعلانات رمضان
 

ـ ربيع المصريين جناين ومراكب وشواطئ.. الملايين يحتفلون بشم النسيم.. رأس البر تستقبل مليون مواطن.. والقناطر الخيرية والحدائق العامة كاملة العدد

 
ـ 7 حسابات لأشخاص وشركات تتلقى تمويلات خارجية لدعم الإرهاب.. وحدة غسيل الأموال ترصد تحويلات مشبوهة من دول بأوروبا وشرقى أسيا.. "والإخوان" تلجأ للتحويل المباشر
 

ـ وفاة 2 وإصابة 4 فى انهيار منزل بسوهاج

 
ـ "التموين" تطلق 1000 سيارة لتوفير السلع واحتياجات رمضان للقرى والنجوع
 
 
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سوريا

لاجئين

سوهاج

الاخوان

التموين

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البرلمان




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