فيديو معلوماتى.. كيف تتعرف على الأسماك السليمة والفاسدة فى شم النسيم؟

ينشر "اليوم السابع"، عددا من النصائح والإرشادات التى أصدرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، للمستهلكين للتعرف على الأسماك السليمة والفاسدة، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.
الأسماك السليمة:
- تكون رائحتها مقبولة مثل رائحة البحر
- الأسماك الدهنية مثل الماكريل تكون رائحتها مثل الزبد الصناعى
- العين لامعة والقرنية شفافة والخياشيم حمراء
- زاهية خالية من المخاط والرائحة الكريهة
- القشور ثابتة بقوة فى الجسم
- الجلد سليم خال من التسلخات والقوام متماسك
- لون اللحم أبيض أو أبيض شفاف مائل إلى البنى
- عند الضغط بالإصبع على السمكة يحدث هبوطا مؤقتا سرعان ما يزول بعد رفع الضغط
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