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فيديو.. محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال فى حدائق القناطر الخيرية

الإثنين، 29 أبريل 2019 01:09 م
فيديو.. محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال فى حدائق القناطر الخيرية محافظ القليوبية يوزع الورود على المحتفلين
القليوبية - إبراهيم سالم
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استقبل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة، رواد حدائق القناطر بالورود والهدايا الرمزية خلال الاحتفال بشم النسيم، حيث أجرى المحافظ جولة فى حدائق القناطر وقام بتوزيع الورود على المحتفلين بشم النسيم داخل حديقة عفلة والتى جرى تطويرها مؤخرا وتحويلها لحديقة عالمية تضم شلالات ونماذج بيئية وبرجولات متطورة وتزويدها بأكشاك لبيع المأكولات والزهور.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير التى شهدتها القناطر الخيرية ومنها حديقة عفلة كانت لها الأثر فى جذب المواطنين للعودة مرة أخرى لقضاء شم النسيم بكثافة فى القناطر.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة بمناسبة شم النسيم لمتابعة المدن والأحياء والأمن والمرور والصحة والتموين والكهرباء والزراعة والرى والنظافة والمسطحات المائية خلال الاحتفالات.

وأكد المحافظ، أنه خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية فى عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافى حوادث الغرق.

 

محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (1)
محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (1)

محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (2)
محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (2)

محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (3)
 
محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (4)
 
محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (5)
 
محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (6)
 
محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (7)
 
محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (8)
 
محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (9)
 
محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط صورا مع الأطفال (10)
 

 


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