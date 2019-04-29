فيديو.. أكبر اختراق لغرف الإخوان المظلمة (الحلقة السابعة)









استكمالا لنشر الوثائق المسربة من عملية قراصنة إخوان الداخل حسم لاستعادة صفحاتهم من قبضة جبهة إسطنبول كشفت حجم المؤامرة الإخوانية ضد مصر وضخامة الآلة الإعلامية لهم واللى بتتمثل فى:

- 1200 منفذ عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة تمتلكها أجنحة الجماعة بالداخل والخارج.

- 800 منفذ على السوشيال ميديا حجم المستعاد منها.

أبرز النوافذ الإرهابية للجماعة:

- صفحة الجماعة الرسمية التى يتابعها 270 ألفا ويديرها 11 عنصرا بنفقات شهرية 27 ألف جنيه.

- صفحة المتحدث الإعلامى بالداخل ويتابعها 117 ألفا ويديرها 7 عناصر بنفقات 11 ألف جنيه شهريا

- "اكسر كلابش" يتابعها 212 ألفا ويديرها 9 بنفقات 15 ألف جنيه.

- "ضنك" يتابعها 450 ألفا ويديرها 17 بنفقات 42 ألف جنيه.

- "الجياع" يتابعها 30 ألفا ويديرها 5 بنفقات 9 آلاف جنيه.

- "نافذة مصر" التابعة لمكتب الغربية يتابعها 600 ألف ويديرها 21 بنفقات 51 ألف جنيه.

- 50 صفحة تابعة لمكتب الإسكندرية يتابعها 6 ملايين و450 ألفا ويديرها 317 بنفقات 715 ألف جنيه.

-50 صفحة تابعة لـ10 محافظات بالدلتا والصعيد يتابعها مليونان و720 ألفا ويديرها 219 بنفقات 453 ألف جنيه.

- صفحة "الدكتور محمد مرسى غير الرسمية" يديرها 13 بنفقات 25 ألف جنيه.

- "الثورة للجدعان" يديرها 11 بنفقات 32 ألف جنيه.

- "انت عيل إخوانجى" يديرها 9 بنفقات 27 ألف جنيه.

قنوات يوتيوب:

"ثورة إسكندرية" أو "إسكندرية رفليوشن"، بأرشيف يضم 9 آلاف و271 مادة مصوّرة، ونفقات شهرية 120 ألف جنيه، قناة "الثورة تجمعنا" بأرشيف 283 مادة وفريق عمل 23 عنصرا ونفقات 62 ألف جنيه شهريا.