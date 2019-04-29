فرق فحص فيروس سى تنتشر بالحدائق تزامنا مع احتفالات الربيع فى القاهرة والجيزة

كتب سيد الخلفاوى

بالتزامن مع احتفالات المواطنين بشم النسيم، دفعت مديريتى الصحة بالقاهرة والجيزة، بفرق الفحص، بالحدائق العامة والمتنزهات، الخاصة بحملة 100 مليون صحة والتي يرعاها رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

وقالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، إن المديرية رفعت شعار شم النسيم وإنت مطمن على نفسك، حيث خرجت كل فرق الفحص بالجيزة لتشارك المواطنين والزائرين لمحافظة الجيزة والاستمتاع بشم النسيم بها.

وتشهد حدائق القاهرة والجيزة إقبالاً كثيفا من المواطنين، احتفالا بشم النسيم.