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غرق طفل فى نيل القناطر الخيرية بالقليوبية خلال شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 03:10 م
غرق طفل فى نيل القناطر الخيرية بالقليوبية خلال شم النسيم الإنقاذ النهرى - ارشيفية
القليوبية ـ نيفين طه
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تمكنت أجهزة الإنقاذ النهرى بأمن القليوبية من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا أثناء السباحة بنهر النيل بقرية شبرا شهاب مركز القناطر خلال الاحتفال بشم النسيم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر بوجود غريق فى النيل بقرية شبرا شهاب دائرة المركز، وانتقل العقيد أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وقوات الإنقاذ النهرى وجرى انتشال الجثة وتبين أنها لطفل عمره 13 عاما وأنه نزل للهو فى مياه النيل هربا من الحر واحتفالا بشم النسيم فجرفه التيار.


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