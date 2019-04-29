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الإثنين، 29 أبريل 2019 04:27 ص
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عشان متتهورش.. الرادار التقط 1225 مخالفة سرعة زائدة بالطرق السريعة فى 24 ساعة

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:00 ص
عشان متتهورش.. الرادار التقط 1225 مخالفة سرعة زائدة بالطرق السريعة فى 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1225 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 


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