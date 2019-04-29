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عاطل أطفيح يعترف بعد القبض عليه بنيته ترويج المخدرات على عملائه فى شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 07:00 ص
عاطل أطفيح يعترف بعد القبض عليه بنيته ترويج المخدرات على عملائه فى شم النسيم مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل تم القبض عليه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، أنه كان يستعد لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين على عملائه، خاصة مع اقتراب احتفالات شم النسيم، إلا أنه تم القبض عليه قبل ترويجه نصف كيلو من مخدر الهيروين.

وأرشد المتهم عن هوية عاطل يتحصل منه على المخدر، ويتولى ترويجه على عملائه من المتعاطين، وتجار التجزئة، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها لضبط مصدر الحصول على المخدر.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، تفيد تورط أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته ما يقرب من نصف كيلو من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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تجارة المخدرات

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