video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 29 أبريل 2019 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طوارئ فى شركة مياه القناة وإلغاء الإجازات خلال احتفالات شم النسيم

الإثنين، 29 أبريل 2019 04:23 م
طوارئ فى شركة مياه القناة وإلغاء الإجازات خلال احتفالات شم النسيم طوارئ فى شركة مياه القناة خلال الاحتفالات بشم النسيم
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
إضافة تعليق

قرر المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقف إجازات رؤساء القطاعات والفنيين خلال الإجازات الرسمية والاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وأعطي توجيهات مشددة للعاملين بالمحطات وشبكات الصرف ومحطات المياه والخط الساخن بضرورة المتابعة المستمرة، والتدخل بشكل سريع لمواجهة أية مشاكل طارئة والتأكيد على رؤساء القطاعات، ومديرى المناطق لمتابعة العمل  بصفة مستمرة والتأكد من عدم وجود مشاكل بالشبكات، وعدم وجود طفوحات على مستوى محافظات القناة الثلاثة.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة القناة، إن هناك تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام بأماكن التجمعات والمنتزهات  والحدائق العامة التي يرتادها المواطنين لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم بمحافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسرعة الإنتقال والقيام بتطهيرالشبكات التى تخدمها في حالة وجود أية مشاكل، وتشكيل غرفة عمليات بالحملة الميكانيكية  برئاسة المهندس كمال موافي ورفع درجة الإستعداد والطوارئ  وتجهيز سيارات سحب المياه ومعدات الطوارئ للتحرك إلي أماكن البلاغات فوراً


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مياه القناة تنهى إصلاحات كسر خط مياه الشيخ زايد أمام مبنى محافظة الإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مياه القناه

اخبار مياه القناه

احتفالات شم النسيم

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

وزيرة الصحة: الانتهاء من مسح 52 مليون و400 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

10 وصايا أمنية لوقاية الفتيات من التحرش فى شم النسيم.. تعرف عليها

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

محمد صلاح وميسي فى صدام "ملوك التهديف" بـ"كامب نو".. الفرعون ملك الهدافين بالدورى الإنجليزى.. البرغوث يتفوق على نجوم الليجا.. وحلم دورى أبطال أوروبا يداعب نجمى ليفربول وبرشلونة فى موسم استثنائى

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

الصحة تعلن إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة