طوارئ فى شركة مياه القناة وإلغاء الإجازات خلال احتفالات شم النسيم

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

قرر المهندس عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقف إجازات رؤساء القطاعات والفنيين خلال الإجازات الرسمية والاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، وأعطي توجيهات مشددة للعاملين بالمحطات وشبكات الصرف ومحطات المياه والخط الساخن بضرورة المتابعة المستمرة، والتدخل بشكل سريع لمواجهة أية مشاكل طارئة والتأكيد على رؤساء القطاعات، ومديرى المناطق لمتابعة العمل بصفة مستمرة والتأكد من عدم وجود مشاكل بالشبكات، وعدم وجود طفوحات على مستوى محافظات القناة الثلاثة.

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة القناة، إن هناك تعليمات مشددة بضرورة الاهتمام بأماكن التجمعات والمنتزهات والحدائق العامة التي يرتادها المواطنين لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم بمحافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسرعة الإنتقال والقيام بتطهيرالشبكات التى تخدمها في حالة وجود أية مشاكل، وتشكيل غرفة عمليات بالحملة الميكانيكية برئاسة المهندس كمال موافي ورفع درجة الإستعداد والطوارئ وتجهيز سيارات سحب المياه ومعدات الطوارئ للتحرك إلي أماكن البلاغات فوراً