ضبط 4 طن مخللات بمصنع غير مرخص بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالاسكندرية حملة مكبرة، وذلك بناء على تعليمات، محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.

وشنت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبى مدير الإدارة بحملات فى نطاق الإدارة، مصنع مخللات بدون تراخيص والتحفظ على 4.5 طن مخللات مشكلة وطن ملح.

كما أسفرت عن ضبط 200 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بأحد المحلات وتحرير محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص وتحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 5 محاضرعدم حمل شهادات صحية، محضر بيع سجائر مجهولة المصدر، فيما تم سحب عدد 10 عينات قمح ودقيق وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.