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ضبط 100 كيلو فسيخ منتهى الصلاحية بأسواق دمياط

الإثنين، 29 أبريل 2019 10:12 ص
ضبط 100 كيلو فسيخ منتهى الصلاحية بأسواق دمياط الاسماك المملحة المضبوطة
دمياط - معتز الشربينى
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تمكنت رجال إدارة المجازر والتفتيش التابعة لمديرية الطب البيطرى بدمياط برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا، وبالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط كمية من الأسماك المملحة (فسيخ) منتهية الصلاحية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة

حيث تمكنت الحملة من ضبط 100 كيلو من الفسيخ المنتهى الصلاحية.

وتم ضبط 10 كيلو فسيخ منتهى الصلاحية بمحل أسماك بمنطقة باب الحرس، و40 كيلو بمحل أسماك بمنطقة الكوبرى العلوى، وضبط 50 كيلو بفرش أسماك بميدان باب الحرس، وجارى تحرير محاضر بالمضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق

ويأتى ذلك فى إطار تشديد الرقابة على محلات الأسماك بمناسبة عيد الربيع.

 

 


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