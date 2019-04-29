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صور.. محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم بأعياد الربيع وشم النسيم بالمتنزهات

الإثنين، 29 أبريل 2019 02:54 م
صور.. محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم بأعياد الربيع وشم النسيم بالمتنزهات محافظ المنوفية مع الأهالى بالحدائق
المنوفية - فريق المحافظات
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تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، عددا من الحدائق والمتنزهات العامة بشبين الكوم لمشاركة المواطنيين احتفالهم بأعياد الربيع وشم النسيم، والإطمئنان على مدى جاهزيتها لإستقبال الزائرين والتأكد من عدم وجود ما يعكر صفو الإحتفالات .

وزارالمحافظ منطقة القاصد وحديقة الطفل بحى غرب مدينة شبين الكوم، وأثناء التفقد حرص على مصافحة جموع المواطنين لتقديم التهنئة والإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها بضرورة الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين العامة ورفع كافة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، كما استمع محافظ المنوفية لبعض شكاوى المواطنين موجهاً المختصين بسرعة حلها.

وأكد محافظ المنوفية، بأنه تم التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير جو من الأمن والأمان يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين، خاصةً أن أعياد الربيع من أهم ملامحها الخروج إلى الحدائق والمتنزهات .

وفى ذات السياق تفقد محافظ المنوفية مستشفى شبين الكوم التعليمى للتأكد من انتظام سير العمل والإطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال فترة الإحتفال بأعياد الربيع .

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (1)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (2)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (3)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (4)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (5)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (6)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (7)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (8)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (9)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (10)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين 

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (11)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين 

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (12)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين 

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (13)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين

 

محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين (14)
محافظ المنوفية يتفقد الحدائق ويصافح المواطنين 

 


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