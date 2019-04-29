صور لشم النسيم.. ركاب قطار المفاجآت يوثقون أولى رحلاته إلى الإسكندرية

قامت هيئة السكة الحديد، بتوزيع الورود والحلوى على ركاب قطار المفاجآت الذى انطلق من محطة القاهرة إلى الإسكندرية، فجر اليوم الاثنين، احتفالا بشم النسيم.

وحرص الركاب على التقاط صور شم النسيم داخل قطار المفاجآت فى أولى رحلاته التى انطلقت اليوم إلى عروس البحر المتوسط.

قطار المفاجآت يتكون من عربات ثانية مميزة، وسعر تذكرة السفر بالقطار 15 جنيها للفرد، و10 جنيهات للطفل لرحلتى الذهاب والعودة، ولا يصرح بالسفر بهذا القطار إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقداً، ومن لم يحمل التذاكر المنصرفة على هذا القطار يدفع أجرة السفر كاملة علاوة على الغرامة المقررة.



















































