صور.. "ضحك ولعب وفن" فى احتفالات العاشر من رمضان بأعياد الربيع

كتبت منال العيسوى

شهدت مدينة العاشر من رمضان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، خروج أهالى مدينة العاشر وقرى محافظة الشرقية، احتفالا بأعياد الربيع للحدائق العامة بمدينة العاشر، وبالتحديد حديقة الكفراوى ونادى الصفوة الرياضى والشوارع الرئيسية للمدينة التى تمتاز بوجود المساحات الخضراء الشاسعة .

وفى مدينة العاشر من رمضان تستطيع أن تشم رائحة الزهور فى كل مكان بتنسيق خلاب، وعلى يمينك ترى لهو ولعب الأطفال والشباب داخل حديقة الكفراوى وتتجاوز مساحتها 22 فدانا .

ووسط لعب الشباب وخروج الأسر ستجد قوات تأمين العاشر من رمضان تمر داخل الشوارع لمتابعة حركة الاحتفالات وتأمين الأهالى وفض أى مشادات قد تنجم عن التجمعات للشباب والفتيات ومنع أى مضايقات .

ويتابع رئيس جهاز مدينة العاشر المهندس خالد شاهين وفريق الجهاز، احتفالات المواطنين بأعياد الربيع فى حديقة الكفراوى، والمهندس حمدى هزاع نائب رئيس الجهاز والمهندس نبوى سليم مدير الزراعة والمهندس إيهاب فؤاد مدير التنمية، يتفقدون الحديقة لمعرفة مدى احتياجها للتطوير لإظهارها بالمظهر اللائق، بعد أن افترشها الباعة الجائلون بشكل عشوائى .

بينما تجد بعض الأهالى يقصدون الحدائق العامة والمتنزهات المجانية بمراكز الشباب والأندية تجد آخرون يقصدون حمامات السباحة والأكوابارك للاستمتاع باللعب فى المياه .

ويسكن مدينة العاشر من رمضان أكثر من 750 ألف مواطن من العمال والموظفين، ورغم سفر البعض لبلادهم إلا أن المدينة تظل عامرة دوما بكثافة خروج الناس للاحتفالات بالشوارع، وتجد أن الاحتفالات دوما تتسم بالضحك واللعب والفن .



احتفالات العاشر من رمضان (1)



احتفالات العاشر من رمضان (2)



احتفالات العاشر من رمضان (3)



احتفالات العاشر من رمضان (4)



احتفالات العاشر من رمضان (5)



احتفالات العاشر من رمضان (6)



احتفالات العاشر من رمضان (7)



احتفالات العاشر من رمضان (8)



احتفالات العاشر من رمضان (9)



احتفالات العاشر من رمضان (10)



احتفالات العاشر من رمضان (11)