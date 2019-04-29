صور.. زحام شديد فى الحديقة الدولية احتفالا بشم النسيم

كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر ازدحاما وإقبالا كثيفا من المواطنين، للاحتفال بشم النسيم، وسط انتشار أمنى، واستعدادات مكثفة من الحديقة الدولية.

وأكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، أن الحدائق استعدت اليوم بشكل مميز لاستقبال المواطنين، احتفالا بشم النسيم، حيث تم رفع كفاءة الحدائق بشكل عام.

وأضاف رئيس الحدائق المتخصصة بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن الحدائق شهدت إقبالا كبير مع بداية فتحها صباح اليوم، مشيرا إلى أن الحديقة الدولية شهدت إقبالا كبيرا من الزوار ، مشيرا إلى أن هناك برنامجا ترفيهيا بالحديقة للزوار.